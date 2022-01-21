Olloyorxon, Isfan - Devonalar
|Ijrochilar:
|Olloyorxon, Isfan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|367
|Hajmi:
|3.73 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2022
Qo'shiq haqida
«Devonalar» — Olloyorxon va Isfan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 367 marta tinglangan. Olloyorxon ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni sevmoq faqat menga yarashadi», «Menga yarashadi», «Nega xafa».
Olloyorxon, Isfan - Devonalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.