Olloyorxon - Ishongandim

Olloyorxon — Ishongandim
Ijrochi: Olloyorxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.96 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ishongandim» qo'shig'ini Olloyorxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Olloyorxon ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni sevmoq faqat menga yarashadi», «Menga yarashadi», «Nega xafa». Bu Olloyorxonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Olloyorxon - Ishongandim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00