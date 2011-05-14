Nuriddin Haydarov - Sen kimsanu men kimman
|Ijrochi:
|Nuriddin Haydarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|421
|Hajmi:
|16.53 MB
|Davomiyligi:
|07:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-05-2011
Qo'shiq haqida
«Sen kimsanu men kimman» qo'shig'ini Nuriddin Haydarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:11, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 421 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».
Nuriddin Haydarov - Sen kimsanu men kimman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.