Nuriddin Haydarov - Sen kimsanu men kimman

Nuriddin Haydarov — Sen kimsanu men kimman
Ijrochi: Nuriddin Haydarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 421
Hajmi: 16.53 MB
Davomiyligi: 07:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen kimsanu men kimman» qo'shig'ini Nuriddin Haydarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:11, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 421 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».

Nuriddin Haydarov - Sen kimsanu men kimman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00