Nilufar Usmonova - Men kimman, ayt
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|291
|Hajmi:
|11.22 MB
|Davomiyligi:
|04:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-09-2018
Qo'shiq haqida
«Men kimman, ayt» qo'shig'ini Nilufar Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 291 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Men kimman, ayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.