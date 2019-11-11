Nodir Zoitov - Itoat
|Ijrochi:
|Nodir Zoitov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8 304
|Hajmi:
|7.36 MB
|Davomiyligi:
|05:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2019
Qo'shiq haqida
«Itoat» — Nodir Zoitov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:19, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 304 marta tinglangan. Nodir Zoitov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jonim Mani», «Men safarga ketyapman xotin (itoat)», «Umrim Seniki».
Nodir Zoitov - Itoat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.