Nodir Zoitov
23 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Nodir Zoitov
Sevib qolasan
02:58
Nodir Zoitov
Qizalog'im
02:40
Nodir Zoitov
Birinchi muhabbatim
04:03
Nodir Zoitov
Qaro sochligim
03:47
Nodir Zoitov
Telbaman
03:02
Nodir Zoitov
Qiz uzatsa
04:05
Nodir Zoitov
Дилам
03:44
Nodir Zoitov
Otam
03:22
Nodir Zoitov
Umrim Seniki
03:51
Nodir Zoitov
Men safarga ketyapman xotin (itoat)
05:19
Nodir Zoitov
Onam
03:36
Nodir Zoitov
Bosmachilar
06:10
Nodir Zoitov
Ishon
03:20
Nodir Zoitov
Bolajonim
03:03
Nodir Zoitov
Balerina
03:23
Nodir Zoitov
Jonim Mani
03:07
Nodir Zoitov
Mavjuda
03:41
Nodir Zoitov
Ona kutar
03:22
Nodir Zoitov
Shahina
03:31
Nodir Zoitov
Itoat
05:19
Nodir Zoitov
Malikam (Shohruhxon Cover Up 4)
04:04
Nodir Zoitov & Mohim
Yig'ladim sensiz
03:59
Nodir Zoitov
Armon
03:48
Hamkorlikdagi ijrochilar
Mohim
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Nodir Zoitov
Yangi qo'shiqlar
Анна Немченко — Наши 90-е
Юля Паршута — Моя Сирин
Helluva Boss — Rope
Azizjon Rahmonov — Yo'llaringda
Nodir Zoitov — Sevib qolasan
Sahar, Konsta — Negadir
Yulduz Abdullayeva — Istanbul
Xayotbek Masharipov — Rusinnan olib boraman
sotode 外で — Луна
sasha kailnman — Ты хочешь танцевать
RAMSY — Матадор
Асия — Лилит
Intelligency — Буслiкам
ЙОКО, guntor — Омут
Сумра — Мне ромашки сказали
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00