Navruz Umar - Osha kuz

Navruz Umar — Osha kuz
Ijrochi: Navruz Umar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 527
Hajmi: 5.50 MB
Davomiyligi: 04:18
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-10-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Osha kuz» — Navruz Umar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 527 marta tinglangan — bu Navruz Umarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Navruz Umar ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arzimas», «Bevafo yor», «Ikkimiz».

Navruz Umar - Osha kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00