Navruz Umar - Osha kuz
|Ijrochi:
|Navruz Umar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|527
|Hajmi:
|5.50 MB
|Davomiyligi:
|04:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2021
Qo'shiq haqida
«Osha kuz» — Navruz Umar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 527 marta tinglangan — bu Navruz Umarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Navruz Umar ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arzimas», «Bevafo yor», «Ikkimiz».
Navruz Umar - Osha kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.