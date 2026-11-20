Kamilla Setora, Ravshan Sobirov - Kuz
|Ijrochilar:
|Ravshan Sobirov, Kamilla Setora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.76 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«Kuz» — Ravshan Sobirov va Kamilla Setora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi». Bu Ravshan Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Kamilla Setora, Ravshan Sobirov - Kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.