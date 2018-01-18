Navruz Sobirov - Tunim otmas

Navruz Sobirov — Tunim otmas
Ijrochi: Navruz Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 484
Hajmi: 6.16 MB
Davomiyligi: 06:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tunim otmas» — Navruz Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 484 marta tinglangan. Navruz Sobirov ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boshima balo», «Gavgolar», «Sani mandan boshqa birov sevmasin».

Navruz Sobirov - Tunim otmas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00