Nargiza Mirzaeva - Qimmat odamlar
|Ijrochi:
|Nargiza Mirzaeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|7.72 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-06-2026
Qo'shiq haqida
Nargiza Mirzaevaning «Qimmat odamlar» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Nargiza Mirzaeva - Qimmat odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.