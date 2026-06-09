Nargiza Mirzaeva - Qimmat odamlar

Nargiza Mirzaeva — Qimmat odamlar
Ijrochi: Nargiza Mirzaeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 7.72 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Nargiza Mirzaevaning «Qimmat odamlar» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.

Nargiza Mirzaeva - Qimmat odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00