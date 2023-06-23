Mushtariy Xamroqulova - Rashk

Mushtariy Xamroqulova — Rashk
Ijrochi: Mushtariy Xamroqulova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 350
Hajmi: 3.46 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-06-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Rashk» qo'shig'ini Mushtariy Xamroqulova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 350 marta tinglangan. Mushtariy Xamroqulova ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni aldama», «Yuragim (cover Dildora Niyozova)», «Onamni men sog’indim».

Mushtariy Xamroqulova - Rashk qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00