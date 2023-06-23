Mushtariy Xamroqulova - Rashk
|Ijrochi:
|Mushtariy Xamroqulova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|350
|Hajmi:
|3.46 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-06-2023
Qo'shiq haqida
«Rashk» qo'shig'ini Mushtariy Xamroqulova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 350 marta tinglangan. Mushtariy Xamroqulova ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni aldama», «Yuragim (cover Dildora Niyozova)», «Onamni men sog’indim».
Mushtariy Xamroqulova - Rashk qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.