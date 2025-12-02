Murodjon Mashrabov - Jonim deding

Murodjon Mashrabov — Jonim deding
Ijrochi: Murodjon Mashrabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 11
Hajmi: 5.96 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonim deding» — Murodjon Mashrabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Ayolingiz».

Murodjon Mashrabov - Jonim deding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00