Murodjon Mashrabov - Jonim deding
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|11
|Hajmi:
|5.96 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-12-2025
Qo'shiq haqida
«Jonim deding» — Murodjon Mashrabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Ayolingiz».
Murodjon Mashrabov - Jonim deding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.