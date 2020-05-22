Murodjon Mashrabov - Qiz topilmas

Murodjon Mashrabov — Qiz topilmas
Ijrochi: Murodjon Mashrabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 549
Hajmi: 5.69 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-05-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Murodjon Mashrabovning «Qiz topilmas» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 549 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostginam», «Ayolingiz», «Turkiya».

Murodjon Mashrabov - Qiz topilmas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00