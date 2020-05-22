Murodjon Mashrabov - Qiz topilmas
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|549
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-05-2020
Qo'shiq haqida
Murodjon Mashrabovning «Qiz topilmas» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 549 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostginam», «Ayolingiz», «Turkiya».
Murodjon Mashrabov - Qiz topilmas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.