Murodjon Mashrabov - Jonim-jonim
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.96 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
Murodjon Mashrabovning «Jonim-jonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Ayolingiz». Bu Murodjon Mashrabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Murodjon Mashrabov - Jonim-jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.