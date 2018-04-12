Murodjon Mashrabov - Dostginam
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 801
|Hajmi:
|4.01 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-04-2018
Qo'shiq haqida
«Dostginam» qo'shig'ini Murodjon Mashrabov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 12-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 801 marta tinglangan — bu Murodjon Mashrabovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qiz topilmas», «Ayolingiz», «Turkiya».
Murodjon Mashrabov - Dostginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.