Murodjon Mashrabov - Dostginam

Murodjon Mashrabov — Dostginam
Ijrochi: Murodjon Mashrabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 801
Hajmi: 4.01 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-04-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dostginam» qo'shig'ini Murodjon Mashrabov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 12-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 801 marta tinglangan — bu Murodjon Mashrabovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qiz topilmas», «Ayolingiz», «Turkiya».

Murodjon Mashrabov - Dostginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00