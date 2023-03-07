Murodjon Mashrabov - Ayolingiz
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|445
|Hajmi:
|3.89 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-03-2023
Qo'shiq haqida
Murodjon Mashrabovning «Ayolingiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 445 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Turkiya».
Murodjon Mashrabov - Ayolingiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.