Murodjon Mashrabov - Ayolingiz

Murodjon Mashrabov — Ayolingiz
Ijrochi: Murodjon Mashrabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 445
Hajmi: 3.89 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Murodjon Mashrabovning «Ayolingiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 445 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Turkiya».

Murodjon Mashrabov - Ayolingiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00