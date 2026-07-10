Muhammadziyo Anvarov - Kuyganlar
|Ijrochi:
|Muhammadziyo Anvarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|84
|Hajmi:
|5.94 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-07-2026
Qo'shiq haqida
«Kuyganlar» — Muhammadziyo Anvarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Muhammadziyo Anvarov - Kuyganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.