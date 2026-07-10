Muhammadziyo Anvarov - Kuyganlar

Muhammadziyo Anvarov — Kuyganlar
Ijrochi: Muhammadziyo Anvarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 84
Hajmi: 5.94 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kuyganlar» — Muhammadziyo Anvarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Muhammadziyo Anvarov - Kuyganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00