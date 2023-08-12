Mohim - Kelin

Mohim — Kelin
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 234
Hajmi: 7.86 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-08-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelin» qo'shig'ini Mohim ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 234 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Kelin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00