Mohim - Kelin
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|234
|Hajmi:
|7.86 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-08-2023
Qo'shiq haqida
«Kelin» qo'shig'ini Mohim ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 234 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Kelin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.