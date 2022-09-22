Mirjon Ashrapov - Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)
|Ijrochi:
|Mirjon Ashrapov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 029
|Hajmi:
|3.18 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-09-2022
Qo'shiq haqida
«Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)» qo'shig'ini Mirjon Ashrapov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 029 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y bop qo'shiqlar.
Mirjon Ashrapov - Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.