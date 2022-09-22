Mirjon Ashrapov - Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)

Mirjon Ashrapov — Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)
Ijrochi: Mirjon Ashrapov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 029
Hajmi: 3.18 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-09-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)» qo'shig'ini Mirjon Ashrapov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 029 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y bop qo'shiqlar.

Mirjon Ashrapov - Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y bop qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00