To'y bop qo'shiqlar
61 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Gulinur
Juji qara Juji qara
03:29
Gulinur & Jasur Mavlonov
Jaylan
03:37
Aida
Daragoy daragoy
04:01
Gulinur
Janima
03:06
Aida
Popuri (Cover Janob Rasul)
04:00
Bunyodbek Saidov
Popuri
06:04
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sizga yor yor aytilgan oqshom (Nigoro)
04:30
Jaloliddin Ahmadaliyev
Popuri (remix 2023)
08:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yor Yor aytib beray (19 yil)
05:14
Kuk choy
Seni laylim hajringda tolgonaman (feat. Saudulla Fathullayev Popuri)
03:02
Rustam Goipov
Davraga tush
03:29
Tohir Sodiqov
Popuri 2020
07:00
Lochin
Surnay lazgi
05:57
Asilbek Amanulloh
Davralarni toridaye oppoq akey (Oppoq aka)
03:56
Zarifjon Safarov
Ranjib qaytdim koʻchangdan, Senga aytildi yor yor
03:21
Ozoda
Yor yor aytmang yor yor
05:58
Botir Xon
Popuri (Remix)
06:50
Feruza Jumaniyozova
Yalla Habibi
04:03
Xojiakbar Ruzmetov
Yor yor yoroney (popuri)
02:23
Zafarbek Qurbonboyev
Popuri
07:06
←
1
2
3
4
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
To'y bop qo'shiqlar
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00