Lola - Sevinch

Lola — Sevinch
Ijrochi: Lola
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 95
Hajmi: 9.70 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Lolaning «Sevinch» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».

Lola - Sevinch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00