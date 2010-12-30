Lola - Sevinch
|Ijrochi:
|Lola
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|95
|Hajmi:
|9.70 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2010
Qo'shiq haqida
Lolaning «Sevinch» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».
Lola - Sevinch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.