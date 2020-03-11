Layli, Majnun (Qays) - Sevgi

Layli, Majnun (Qays) — Sevgi
Ijrochi: Layli
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 9 733
Hajmi: 4.67 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgi» — Layli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 9 733 marta tinglangan. Layli ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman degin (Sevgi)», «Baxtliman jonim», «Daydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.

Layli, Majnun (Qays) - Sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00