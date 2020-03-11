Layli, Majnun (Qays) - Sevgi
|Ijrochi:
|Layli
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|9 733
|Hajmi:
|4.67 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-03-2020
Qo'shiq haqida
«Sevgi» — Layli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 9 733 marta tinglangan. Layli ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman degin (Sevgi)», «Baxtliman jonim», «Daydi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.
Layli, Majnun (Qays) - Sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.