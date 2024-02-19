Konsta - Dada

Konsta — Dada
Ijrochi: Konsta
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 852
Hajmi: 1.88 MB
Davomiyligi: 00:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-02-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada» qo'shig'ini Konsta ijro etgan. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:47, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 19-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 852 marta tinglangan. Konsta ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O'ylamading», «Layli», «Takoy Lyoxkiy».

Konsta - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00