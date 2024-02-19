Konsta - Dada
|Ijrochi:
|Konsta
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|852
|Hajmi:
|1.88 MB
|Davomiyligi:
|00:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-02-2024
Qo'shiq haqida
«Dada» qo'shig'ini Konsta ijro etgan. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:47, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 19-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 852 marta tinglangan. Konsta ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O'ylamading», «Layli», «Takoy Lyoxkiy».
Konsta - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.