Kamoliddin Xoliqov - Sinmasin hech yigit zoti
|Ijrochi:
|Kamoliddin Xoliqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.24 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sinmasin hech yigit zoti» qo'shig'ini Kamoliddin Xoliqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Bu Kamoliddin Xoliqovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Kamoliddin Xoliqov - Sinmasin hech yigit zoti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.