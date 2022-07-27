Kalandar Yakubov - Musibat (Rasululloh sizni sog`indik)
|Ijrochi:
|Kalandar Yakubov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|624
|Hajmi:
|3.46 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-07-2022
Qo'shiq haqida
«Musibat (Rasululloh sizni sog`indik)» qo'shig'ini Kalandar Yakubov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 27-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 624 marta tinglangan.
Kalandar Yakubov - Musibat (Rasululloh sizni sog`indik) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.