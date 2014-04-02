Jo'rabek - O'sha bolaman
|Ijrochi:
|Jo'rabek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|192
|Hajmi:
|7.44 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-04-2014
Qo'shiq haqida
«O'sha bolaman» qo'shig'ini Jo'rabek ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 2-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».
Jo'rabek - O'sha bolaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.