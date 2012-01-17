Jasur Umirov - Lezginka

Jasur Umirov — Lezginka
Ijrochi: Jasur Umirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 204
Hajmi: 7.36 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lezginka» — Jasur Umirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 204 marta tinglangan. Jasur Umirov ijrosida saytda jami 165 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kumush», «Nagruzka», «Atirgul».

Jasur Umirov - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00