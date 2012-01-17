Jasur Umirov - Lezginka
|Ijrochi:
|Jasur Umirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|204
|Hajmi:
|7.36 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2012
Qo'shiq haqida
«Lezginka» — Jasur Umirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 204 marta tinglangan. Jasur Umirov ijrosida saytda jami 165 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kumush», «Nagruzka», «Atirgul».
Jasur Umirov - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.