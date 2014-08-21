Mirjon Ashrapov - Lezginka

Mirjon Ashrapov — Lezginka
Ijrochi: Mirjon Ashrapov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 186
Hajmi: 8.51 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-08-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirjon Ashrapovning «Lezginka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 21-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 186 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz».

Mirjon Ashrapov - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00