Mirjon Ashrapov - Lezginka
|Ijrochi:
|Mirjon Ashrapov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|186
|Hajmi:
|8.51 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-08-2014
Qo'shiq haqida
Mirjon Ashrapovning «Lezginka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 21-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 186 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz».
Mirjon Ashrapov - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.