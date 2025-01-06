Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Bu yurak seni izlar xamon
|Ijrochilar:
|Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|13 354
|Hajmi:
|10.47 MB
|Davomiyligi:
|04:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-01-2025
Qo'shiq haqida
«Bu yurak seni izlar xamon» — Xamdam Sobirov va Jamshid Ximmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 6-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 354 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Bu yurak seni izlar xamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.