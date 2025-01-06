Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Bu yurak seni izlar xamon

Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov — Bu yurak seni izlar xamon
Ijrochilar: Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 13 354
Hajmi: 10.47 MB
Davomiyligi: 04:32
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-01-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu yurak seni izlar xamon» — Xamdam Sobirov va Jamshid Ximmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 6-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 354 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov, Jamshid Ximmatov - Bu yurak seni izlar xamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00