Jamshid Ximmatov - Seni eslab
|Ijrochi:
|Jamshid Ximmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 414
|Hajmi:
|8.29 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-03-2025
Qo'shiq haqida
«Seni eslab» qo'shig'ini Jamshid Ximmatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 2-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 414 marta tinglangan. Jamshid Ximmatov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sen xoxlaganing kabi dek emasman», «Orzuyingdagi Maykl Jekson emasman», «Bu yurak seni izlar xamon».
Jamshid Ximmatov - Seni eslab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.