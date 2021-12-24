Jaloliddin Ahmadaliyev - Yor bizdan ketdi 2

Jaloliddin Ahmadaliyev — Yor bizdan ketdi 2
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 14 516
Hajmi: 2.06 MB
Davomiyligi: 02:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yor bizdan ketdi 2» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 14 516 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Yor bizdan ketdi 2 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00