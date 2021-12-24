Jaloliddin Ahmadaliyev - Yor bizdan ketdi 2
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|14 516
|Hajmi:
|2.06 MB
|Davomiyligi:
|02:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2021
Qo'shiq haqida
«Yor bizdan ketdi 2» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 14 516 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Yor bizdan ketdi 2 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.