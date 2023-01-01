Jahongir Ubaydullayev
7 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Jahongir Ubaydullayev
Atirgul
03:11
Jahongir Ubaydullayev
Sen olissan
02:59
Azoda & Jahongir Ubaydullayev
Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)
03:37
Jahongir Ubaydullayev
Mayli jonim
03:03
Jahongir Ubaydullayev
Sevishlaring boshqacha edi
03:30
Jahongir Ubaydullayev
Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat
03:29
Jahongir Ubaydullayev
Bu shahar
03:29
Hamkorlikdagi ijrochilar
Azoda
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Jahongir Ubaydullayev
Yangi qo'shiqlar
Vefa Serifova — Darixdi Qelbim
Asif Meherremov — Hesret 2026
Ramil Mustafazadə — Məni Görməsinlər
Müşfiq — Bircə Sən | 2026
Balaeli & Baba Qedirli — Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem
Sardor Safarov — Yo'qol
Айгор — Лети
ROBI AI — Джаным, любовь моя
Soul 8 — Так любить
Gudvin — Когда-то
Moonwalkersmusic — Не на ходу, не спеша
NЮ — Красота
O'ktam Kamalov — Самаркандский бачо
Shuhrat Shod — Go'zalim
Timur Jurayev — Ko'ylak
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00