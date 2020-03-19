Izzat Shukurov - RASULULLOH
|Ijrochi:
|Izzat Shukurov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|19 766
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|04:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-03-2020
Qo'shiq haqida
«RASULULLOH» — Izzat Shukurov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 19-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 766 marta tinglangan — bu Izzat Shukurovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Izzat Shukurov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Medina (Cover Maher Zain)», «Kel kel», «Aram Aram (Cover)».
Izzat Shukurov - RASULULLOH qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.