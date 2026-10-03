Izzat Shukurov - Dil yig'lar
|Ijrochi:
|Izzat Shukurov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
Izzat Shukurovning «Dil yig'lar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Izzat Shukurov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «RASULULLOH», «Medina (Cover Maher Zain)», «Kel kel». Bu Izzat Shukurovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Izzat Shukurov - Dil yig'lar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.