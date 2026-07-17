Ismail - Aysulu

Ismail — Aysulu
Ijrochi: Ismail
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 22
Hajmi: 6.25 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aysulu» — Ismail ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 marta tinglangan. Ismail ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qo’llarimdan tut bu yerlardan ketaylik», «Robijon», «Pompalo». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Ismail - Aysulu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00