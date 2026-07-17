Ismail - Aysulu
|Ijrochi:
|Ismail
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|22
|Hajmi:
|6.25 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-07-2026
Qo'shiq haqida
«Aysulu» — Ismail ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 marta tinglangan. Ismail ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qo’llarimdan tut bu yerlardan ketaylik», «Robijon», «Pompalo». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Ismail - Aysulu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.