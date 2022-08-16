Iroda Osmon - Erlarni ehtiyot qiling ayollar

Iroda Osmon — Erlarni ehtiyot qiling ayollar
Ijrochi: Iroda Osmon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 824
Hajmi: 3.80 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Erlarni ehtiyot qiling ayollar» qo'shig'ini Iroda Osmon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 824 marta tinglangan. Iroda Osmon ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ojizlar», «O’zbekiston ona yurtim», «Yolgonchim».

Iroda Osmon - Erlarni ehtiyot qiling ayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00