Iroda Osmon - Erlarni ehtiyot qiling ayollar
|Ijrochi:
|Iroda Osmon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|824
|Hajmi:
|3.80 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-08-2022
Qo'shiq haqida
«Erlarni ehtiyot qiling ayollar» qo'shig'ini Iroda Osmon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 824 marta tinglangan. Iroda Osmon ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ojizlar», «O’zbekiston ona yurtim», «Yolgonchim».
Iroda Osmon - Erlarni ehtiyot qiling ayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.