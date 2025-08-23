Ippocik, Senur - Uti Puti
|Ijrochilar:
|Ippocik, Senur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 263
|Hajmi:
|2.85 MB
|Davomiyligi:
|01:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-08-2025
Qo'shiq haqida
«Uti Puti» — Ippocik va Senur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 263 marta tinglangan. Ippocik ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «TikTok (feat. Senur)», «Man kecha oddiy Bugun man zvezda (Tik Tok)», «Spark (feat. Beki)».
Ippocik, Senur - Uti Puti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.