Ippocik, Senur - Uti Puti

Ippocik, Senur — Uti Puti
Ijrochilar: Ippocik, Senur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 263
Hajmi: 2.85 MB
Davomiyligi: 01:32
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-08-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Uti Puti» — Ippocik va Senur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 263 marta tinglangan. Ippocik ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «TikTok (feat. Senur)», «Man kecha oddiy Bugun man zvezda (Tik Tok)», «Spark (feat. Beki)».

Ippocik, Senur - Uti Puti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00