Senur
9 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Ippocik & Senur
Cha-Cha
00:51
Ippocik & Senur
Aslida
02:10
Ippocik & Senur
Oppa Nina
00:53
Ippocik & Senur
Qoravoy
00:42
Ippocik & Senur
Uti Puti shirin bola asal bola
01:32
Ippocik & Senur
Borgan sari (Uti Puti 2)
01:50
Ippocik & Senur
Uti Puti
01:32
Ippocik & Senur
Man kecha oddiy Bugun man zvezda (Tik Tok)
02:08
Ippocik & Senur
TikTok (feat. Senur)
02:27
Hamkorlikdagi ijrochilar
Ippocik
9 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Senur
Yangi qo'shiqlar
ALHAM — Сен мені түсінбедің
Moonwalkersmusic — Четверг, доброе утро
Svetnatalie — Просто осень
Орёл — Так скажи мне, прокурор
Moonwalkersmusic — Три сердца — одна душа
Artvenka — Я с характером, милок
RB Kuz Muz — Где-то в кустах затаивший гандон не дремлет
SDLW — Твой ангел
RB Kuz Muz — Проводник, веди
Ramzes — Чёрная кошка Белый кот
MusicMix — Пошли вы все нахуй, я лучше одна
Сергей Одинцов — Возьми цветы
Адыл Ибрагимов — Поиграй
Dan.ai — אין לי ארץ אחרת
An Sal — Қазағым ау
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00