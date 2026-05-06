Ilhomjon Jalilov - Bitta ko’ray
|Ijrochi:
|Ilhomjon Jalilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5
|Hajmi:
|5.33 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-05-2026
Qo'shiq haqida
Ilhomjon Jalilovning «Bitta ko’ray» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan.
Ilhomjon Jalilov - Bitta ko’ray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.