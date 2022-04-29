Uzmir va Mira - Sandaqasi bitta bolsa nima qilay
|Ijrochi:
|Uzmir va Mira
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8 584
|Hajmi:
|4.05 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-04-2022
Qo'shiq haqida
«Sandaqasi bitta bolsa nima qilay» — Uzmir va Mira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 584 marta tinglangan. Uzmir va Mira ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Poralab», «Nega meni qoralab qoralab (Poralab)», «Qorlar yog’ar».
Uzmir va Mira - Sandaqasi bitta bolsa nima qilay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.