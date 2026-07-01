Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma - Unknown Track

Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma — Unknown Track
Ijrochi: Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.95 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unknown Track» qo'shig'ini Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan.

Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma - Unknown Track qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00