Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma - Unknown Track
|Ijrochi:
|Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.95 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-07-2026
Qo'shiq haqida
«Unknown Track» qo'shig'ini Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan.
Ibrat Azamatov -Yolg'iz qoldirma - Unknown Track qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.