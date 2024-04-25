Hilola Hamidova - Mayda-mayda
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 394
|Hajmi:
|6.91 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-04-2024
Qo'shiq haqida
«Mayda-mayda» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 25-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 394 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».
Hilola Hamidova - Mayda-mayda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.