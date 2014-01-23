Hilola Hamidova - Kelishlari qiyin
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|163
|Hajmi:
|8.80 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2014
Qo'shiq haqida
«Kelishlari qiyin» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 163 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».
Hilola Hamidova - Kelishlari qiyin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.