Hilola Hamidova - Kelishlari qiyin

Hilola Hamidova — Kelishlari qiyin
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 163
Hajmi: 8.80 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-01-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelishlari qiyin» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 163 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».

Hilola Hamidova - Kelishlari qiyin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00