Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev - Kutmoqdaman
|Ijrochilar:
|Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|200
|Hajmi:
|7.27 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-08-2020
Qo'shiq haqida
«Kutmoqdaman» — Xamdam Sobirov va Shoxjaxon Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev - Kutmoqdaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.