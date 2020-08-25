Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev - Kutmoqdaman

Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev — Kutmoqdaman
Ijrochilar: Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 200
Hajmi: 7.27 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-08-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kutmoqdaman» — Xamdam Sobirov va Shoxjaxon Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov, Shoxjaxon Ergashev - Kutmoqdaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00