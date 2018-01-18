Hadicha - Yigitlari
|Ijrochi:
|Hadicha
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|826
|Hajmi:
|3.09 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yigitlari» qo'shig'ini Hadicha ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 826 marta tinglangan. Hadicha ijrosida saytda jami 104 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Begim», «Ona qizim Asal qizim», «Alvido».
Hadicha - Yigitlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.