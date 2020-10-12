Habib Akbarov - Hayotiy Satrlarim
|Ijrochi:
|Habib Akbarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|812
|Hajmi:
|6.12 MB
|Davomiyligi:
|04:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2020
Qo'shiq haqida
«Hayotiy Satrlarim» — Habib Akbarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:26, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 812 marta tinglangan. Habib Akbarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog’indim», «Bevafo», «Yomg’ir».
Habib Akbarov - Hayotiy Satrlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.