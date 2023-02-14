Gavhar - Yo’q
|Ijrochi:
|Gavhar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|451
|Hajmi:
|3.58 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-02-2023
Qo'shiq haqida
«Yo’q» qo'shig'ini Gavhar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 14-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 451 marta tinglangan. Gavhar ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bevafo», «Ishq-Ishq», «Ayol».
Gavhar - Yo’q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.