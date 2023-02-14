Gavhar - Yo’q

Gavhar — Yo’q
Ijrochi: Gavhar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 451
Hajmi: 3.58 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo’q» qo'shig'ini Gavhar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 14-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 451 marta tinglangan. Gavhar ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bevafo», «Ishq-Ishq», «Ayol».

Gavhar - Yo’q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00