Firdavs - Bedor tunlar
|Ijrochi:
|Firdavs
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|323
|Hajmi:
|8.79 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-11-2023
Qo'shiq haqida
Firdavsning «Bedor tunlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 323 marta tinglangan. Firdavs ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ishq», «Sevgilim meni», «Devonaman».
Firdavs - Bedor tunlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.