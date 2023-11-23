Firdavs - Bedor tunlar

Firdavs — Bedor tunlar
Ijrochi: Firdavs
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 323
Hajmi: 8.79 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-11-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Firdavsning «Bedor tunlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 323 marta tinglangan. Firdavs ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ishq», «Sevgilim meni», «Devonaman».

Firdavs - Bedor tunlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00