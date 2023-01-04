Feruza Egamova - Yetkazinglar

Feruza Egamova — Yetkazinglar
Ijrochi: Feruza Egamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 622
Hajmi: 3.21 MB
Davomiyligi: 03:09
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yetkazinglar» qo'shig'ini Feruza Egamova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 622 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».

Feruza Egamova - Yetkazinglar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00