Feruza Egamova - Yetkazinglar
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|622
|Hajmi:
|3.21 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-01-2023
Qo'shiq haqida
«Yetkazinglar» qo'shig'ini Feruza Egamova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 622 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».
Feruza Egamova - Yetkazinglar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.