Farrux Xamrayev - Tasbeh
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|422
|Hajmi:
|3.70 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-06-2021
Qo'shiq haqida
«Tasbeh» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 422 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Tasbeh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.