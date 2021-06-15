Farrux Xamrayev - Tasbeh

Farrux Xamrayev — Tasbeh
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 422
Hajmi: 3.70 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-06-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tasbeh» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 422 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Tasbeh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00